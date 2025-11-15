نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: وفاة محمد صبري صدمة كبيرة.. وكان من أبرز نجوم جيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على وفاة زميله محمد صبري، أحد أساطير القلعة البيضاء، إثر حادث أليم في طريق التجمع الخامس، مؤكدًا أن الخبر شكل صدمة كبيرة له وللكرة المصرية.

وخلال مداخلة تلفزيونية، قال إمام: "البقاء لله لنا ولكل المصريين، ربنا يرحمه ويغفر له. الصدمة كبيرة لأنه كان معنا أمس فقط، وكلنا رأيناه بصحة جيدة. ربنا يصبر أهله وبناته وزوجته وعائلته، ويصبرنا جميعًا نحن أصحابه، جيل كبير عشنا معه أكثر مما عشنا في بيوتنا".

وأضاف: "محمد صبري كان من أهم اللاعبين الذين مروا على الزمالك، وكان لاعبًا مميزًا جدًا في جيلنا. رغم موهبته، لم يأخذ حقه من الإعلام والصحافة، وتعرض لبعض المشاكل التي لم يكن سببها، نتيجة حبه الكبير للنادي".

وأكد إمام أن صبري كان يتميز بـ "الشخصية الجميلة والطيبة، وروح الدعابة الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه كان "أخف دم في المنتخب، وكان تجمع الفريق كله يستمتع بالوقت معه، سواء في الأتوبيس أو في الغرف، مع لحظات المرح والضحك".

واختتم إمام حديثه قائلًا: "للأسف أنا خارج مصر حاليًا، وعرفت الخبر هذا الصباح من جمال حمزة".