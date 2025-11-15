نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تقرر تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة بالدوري العام. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة المصري ونظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المرحلة الأولى لبطولة دوري نايل.

ووفقا للقرار الجديد تقام هذه المباراة على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء الخميس الموافق الثاني عشر من فبراير 2026، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثامنة مساء الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على الملعب ذاته.

وجاء هذا القرار ليتماشى مع قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " بتقديم موعد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي لتقام في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثلاثين من الشهر ذاته.