نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد السيد يغيب عن جلسة التجديد مع الزمالك والرحيل في يناير الأقرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغيب محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك، عن جلسة جديدة لتجديد عقده مع النادي، رغم حرص الإدارة على بقائه وعدم السماح برحيله مجانًا بنهاية الموسم.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات أن الجلسة كانت مقررة خلال الأيام الماضية مع اللاعب ووكيل أعماله لإنهاء ملف التجديد، إلا أن محمد السيد اعتذر بسبب ظروف خاصة، وتم تحديد موعد لاحق لعقد لقاء جديد.

وأضاف المصدر أن رحيل اللاعب في يناير المقبل أصبح الاحتمال الأقوى، مع سعي النادي للاستفادة من بيعه ماليًا، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للاحتراف الخارجي وعدم الاستمرار مع الزمالك بصورة نهائية.

وينتهي عقد محمد السيد بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه الحق في توقيع عقد مسبق مع أي نادي اعتبارًا من يناير، والرحيل رسميًا في نهاية الموسم.