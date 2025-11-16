نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة دياب: كامل العدد جعلني أصنع ما أحب وهو التقرب للناس والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الشاب حمزة دياب خلال ندوته بمهرجان القاهره السينمائي التي تحمل اسم "سينما المراهقين.. قوة السرد وعلاقتها بالصحة النفسية" عن تجربتها الشخصية لدخول مجال الفن وما الفرق الذي حدث في شخصيته بعد مسلسل كامل العدد.

المخرج عمرو سلامة

وحرص المخرج عمرو سلامة علي طرح سؤال للفنان الشاب حمزة دياب عن ما هو الفرق الذي حدث في شخصيته بعد مسلسل كامل العدد ونجاحه كفنان.

وقال حمزة دياب رد علي السؤال: كامل العدد أثر فيا جامد ولكن قربني إلى الشي الذي أحبه وهو التقرب للناس والشباب التي في نفس الفئة العمرية التي انا فيها، وأيضًا كان هناك اختلاف حدث في معرفة الناس لمن هو حمزة.

ناقش المتحدثون قضايا الهوية والضغوط الاجتماعية والانتماء ورحلة اكتشاف الذات، وكيف يمكن للسرد الصادق والمسؤول أن يسهم في رفع الوعي بالصحة النفسية وتحدّي الصور النمطية المرتبطة بالمراهقين. كما يتناول النقاش مدى واقعية ما تقدمه الدراما مقارنة بتجارب الشباب، والصورة التي تُرسم للمراهق العربي على الشاشة، وأسباب عالمية قصص هذه الفئة عبر الثقافات المختلفة.

وكانت الندوة تحمل اسم "سينما المراهقين.. قوة السرد وعلاقتها بالصحة النفسية" والتي ادرها سالي ذهني السعيد مع سيهار صلاح وعمرو سلامة وبسمة نبيل في (دار الأوبرا - المسرح المكشوف).

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.

كما يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.