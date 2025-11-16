نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نقل الموسيقار عمر خيرت للعناية المركزة وإلغاء حفلاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُعلن اليوم الأحد، عن نقل الموسيقار عمر خيرت إلى العناية المركزة بسبب تعرضه لدور برد شديد، ما استدعى تأجيل جميع حفلاته القادمة لحين استعادة صحته بالكامل.

وأكد عمر خيرت لجمهوره أن حالته مستقرة وأن الأطباء أوصوه بأخذ فترة راحة ضرورية للتعافي، مشددًا على تقديره العميق لمحبة ودعم جمهوره، ووعدهم بالعودة قريبًا لإحياء حفلاته بشكل طبيعي.

يُذكر أن الموسيقار الكبير كان قد أمتع جمهوره مؤخرًا خلال حفل انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 في حديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة، حيث قدم 20 مقطوعة من أبرز أعماله الموسيقية، منها: "العرافة"، "وخلي بالك من عقلك"، "ربيع في العاصفة"، "حبيبة"، "الخواجة عبد القادر"، و"١٠٠ سنة سينما".

وشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشاد بالجهود المبذولة لتطوير حديقة تلال الفسطاط وتحويلها إلى مساحة ثقافية وترفيهية متميزة، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومناسبة للفعاليات الفنية والثقافية.