نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد حسام الدين تشعل تريند جوجل بإطلالة نارية في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة الشابة جهاد حسام الدين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن خطفت الأضواء على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بإطلالة لافتة جمعت بين الجرأة والرقي.

جهاد تألقت بفستان أحمر بلمسات سوداء فاخرة، منحها طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا وجعلها من أكثر النجمات جذبًا لعدسات المصورين، ليعلو اسمها سريعًا في قوائم البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهورها المميز في المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "كارثة طبيعية" من خلال شخصية شروق، وهي الشخصية التي منحتها دفعة جماهيرية كبيرة وإشادة واسعة من النقاد، الذين أشادوا بأدائها وقدرتها على تقديم تنوع واضح في أدوارها.

وقد نجحت جهاد حسام الدين خلال السجادة الحمراء في إثبات حضورها كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة هذا العام، خاصة مع تميزها بإطلالة تجمع بين الهدوء والترف في الوقت نفسه، لتصبح من أبرز نجمات الليلة وتواصل تصدر حديث الجمهور والمنصات الرقمية.