أسماء جلال تشعل تريند جوجل بعد ظهورها في "ليلة فونطاستيك".. تصريحات جريئة وكواليس تكشف لأول مرة

أحمد جودة - القاهرة

تصدّرت الفنانة الشابة أسماء جلال تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها المميز في حلقتها من برنامج «ليلة فونطاستيك» على شاشة MBC مصر، حيث أثارت أجواء الحلقة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خفة ظلها، وتصريحاتها الفنية، والإشادات التي حصلت عليها من أبلة فاهيتا.

وخلال الحلقة، مازحتها أبلة فاهيتا قائلة: «ماشية على خطى بيومي فؤاد، يا حبيبتي، عاملة 18 فيلم في السنة»، في إشارة إلى نشاطها الفني المكثف خلال الفترة الأخيرة، وتواجدها البارز في مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية التي جعلتها واحدة من أكثر النجمات حضورًا على الساحة.

وكشفت أسماء جلال في حديثها عن كواليس أعمالها الأخيرة، مشيرة إلى أن تجربتها مع النجمين ظافر العابدين وعمرو يوسف كانت ممتعة للغاية، مؤكدة أن الكواليس بينهما كانت مليئة بالاحترام والدعم المتبادل، وهو ما انعكس على جودة العمل وروح الفريق.

وعن مشاركتها في فيلم «السلم والثعبان الجزء الثاني»، أوضحت أسماء أن أكثر ما جذبها للمشروع هو القصة نفسها، مؤكدة أن العمل يحمل رؤية جديدة ومختلفة عن الجزء الأول، رغم ارتباط الجمهور القوي به، مما يجعل التجربة تحديًا فنيًا مثيرًا بالنسبة لها.

كما عبّرت الفنانة الشابة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرج طارق العريان، واصفة العمل معه بأنه «خطوة مهمة» في مشوارها الفني، نظرًا لحرصه على التفاصيل وقدرته على إخراج أفضل ما لدى الممثل.

ولم تُخفِ أسماء حماسها لطرح فيلمها الجديد «إن غاب القط» الذي يجمعها بالنجم آسر ياسين، مشيرة إلى أن الفيلم أصبح قريبًا جدًا من العرض، وأنها متحمسة لرؤية ردود فعل الجمهور على العمل، خاصة أنه يقدم قصة مختلفة بطابع اجتماعي مشوّق.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الحلقة، مشيدين بروح الدعابة التي ظهرت بها أسماء جلال، إلى جانب نضجها الفني وقدرتها على اختيار أدوار متنوعة في فترة زمنية قصيرة، مما جعل اسمها حاضرًا بقوة في الصفحات الفنية والتريندات خلال الأيام الأخيرة.