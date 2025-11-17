نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يطمئن جمهوره بعد الحادث ويشكر متابعيه: "خمس أيام وأرجع لشغلي بإذن الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المطرب أحمد سعد على تهدئة جمهوره وطمأنته حول حالته الصحية بعد الحادث الأخير، موجهاً رسالة شكر لكل من تواصل معه وشارك في التعبير عن دعمه. وكتب سعد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مش أكتر من خمس أيام وأكون رجعت بإذن الله لشغلي، وبحمد ربنا أن الحادث طلع بأقل الخساير وربنا قدر ولطف، وبشكر كل الناس على محبتها الكبيرة اللى ظهرت في المحنة دي".

وأضاف سعد أن محبته للجمهور وشكرهم على دعمهم الكبير كانت له مصدر قوة في هذه الفترة، مشيراً إلى تقديره للرسائل والكلمات الطيبة التي وصلته من متابعيه وزملائه الفنانين، والتي أسهمت في رفع معنوياته وتسريع تعافيه.

ويستعد أحمد سعد للعودة قريباً إلى نشاطه الفني ومشاركته جمهوره بأعماله الجديدة بعد فترة قصيرة من الراحة والتعافي، وسط تمنيات متابعيه له بدوام الصحة والسلامة.

