نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدوارد يحذر من عمليات نصب تستهدف الفنانين: أحمد زاهر وشذى آخر الضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان إدوارد عن تعرض زملائه الفنانين، وعلى رأسهم أحمد زاهر، لعمليات نصب مشابهة لتلك التي تعرض لها بنفسه مؤخراً، مشيراً إلى أن نفس الشخص الذي خدعه قد تواصل أيضًا مع المطربة شذى ونصب عليها.

ونشر إدوارد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: «سعدت بلقاء الفنان الجميل شادي خفاجة في القاهرة اليوم، وضروري نوصل لكل الناس عمليات النصب اللي بتحصل مع الفنانين».

وأضاف: «نفس الشخص اللي تواصل معي حاول خداع الفنانين الآخرين، ومن طيبة قلبه أرسل له بعضهم أموالاً، ونرجو من الداخلية ومباحث الإنترنت سرعة التحقيق والقبض على هذا الشخص».

وكان إدوارد قد كشف سابقًا عن تعرضه لعملية نصب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، حيث تواصل معه شخص ادعى أنه الفنان شادي خفاجة وطلب دعماً مالياً بحجة مرور صعبة، فأرسل له الفنان مبلغًا ماليًا قبل أن يُفاجأ بحظره مباشرة بعد التحويل.

أعمال إدوارد الفنية

على صعيد آخر، يواصل إدوارد نجاحاته الفنية، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل إش إش ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، إلى جانب الفنانة مي عمر، وضمت قائمة العمل محمد الشرنوبي، إنتصار، شيماء سيف، عصام السقا، وغيرهم من النجوم.

