نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دموع صلاح في غرفة الملابس.. تريزيجيه يروي كواليس ليلة التفكير في الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن كواليس واحدة من أصعب اللحظات في غرفة ملابس الفراعنة، عقب الخسارة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أن محمد صلاح كان قريبًا من الاعتزال الدولي بسبب حجم الصدمة.

وقال تريزيجيه، خلال ظهوره بقناة "MBC مصر"، إن الفريق كان يدرك أهمية المباراة، موضحًا:

"لو كنا صعدنا من مباراة السنغال، ماكنّاش هنرجع مصر بعد اللقاء. أول ما دخلنا غرفة الملابس لقيت محمد صلاح منهار وبيعيط، وقالّي: مش مصدّق… أنا عايز أعتزل دولي".

وأضاف أن صلاح كان يشعر بأنه قدم كل ما يملك لتحقيق حلم الشعب المصري، وتابع:

"قال لي: هو أنا ممكن أعمل أكتر من كده؟… كان حقيقي عايز يحقق إنجاز كبير لبلده، ولما باقي اللاعبين شافوه راحوا يسندوه"، مشيرًا إلى أنه يعتبر صلاح قدوة ومصدر إلهام دائم.

وأوضح تريزيجيه أن دخول وزير الرياضة إلى غرفة الملابس كان نقطة التحول لقرار صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول تراجع عن فكرة الاعتزال بعد حديث مطوّل داخل الغرفة، وقال للاعبين:

"أنا فخور بالجيل ده… وإن شاء الله نرجع لكأس العالم ونكسب أمم إفريقيا".

وتحدّث تريزيجيه أيضًا عن إصابته في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، قائلًا إنه تحامل على نفسه بسبب أهمية اللقاء:

"كنت مصاب في الخلفية وضغطت على نفسي، ولما سددت الكرة حسّيت إن الإصابة زادت. ساعتها قلت لازم أخرج عشان مضرّش الفريق"، مؤكدًا أنه لا يفضّل مغادرة الملعب إلا في حالات الإصابة القاسية.

وفي ختام حديثه، أكد نجم الأهلي أن المنتخب قادر على الفوز بكأس أمم إفريقيا، قائلًا:

"مصر صاحبة تاريخ كبير، وهنروح نقاتل ونضحي بكل حاجة. نفسي نحقق اللقب من أجل صلاح ومن أجل الجيل كله".