نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: عزاء محمد صبري مشهد لا يُنسى.. والراحل لم يحصل على حقه في الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، مؤكدًا أن الراحل كان إنسانًا طيبًا ومحبًا لزملائه، وأحد أبرز المواهب التي لم تنل حقها الكامل داخل الملاعب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مشهد عزاء محمد صبري سيظل من اللحظات التي لا تُنسى، بعدما شهد حضورًا واسعًا من مختلف أطياف الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف يعكس مكانة صبري الكبيرة في قلوب الجميع.

وناشد ياسر ريان كافة محبي الراحل والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء محمد صبري، تقديرًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته واحترامًا لإرثه داخل كرة القدم المصرية.