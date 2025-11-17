نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم عالميًا.. مباراة مصر وكاب فيردي في الواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات اليوم عالميًا.. مباراة مصر وكاب فيردي في الواجهة

جدول مباريات اليوم عالميًا.. مباراة مصر وكاب فيردي في الواجهة.. يشهد عشّاق كرة القدم اليوم الاثنين مجموعة كبيرة من المباريات الدولية المهمة والودية، سواء على مستوى المنتخبات العربية أو الأوروبية، وذلك ضمن استعدادات الفرق للاستحقاقات المقبلة أو في إطار التصفيات المؤهلة لبطولات عالمية. وتأتي أبرز هذه المواجهات بمشاركة منتخب مصر الأول، إلى جانب عدد من المنتخبات الأوروبية التي تخوض الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يخوض اختبارين مهمين اليوم

جدول مباريات اليوم عالميًا.. مباراة مصر وكاب فيردي في الواجهة

يدخل منتخب مصر الأول مباراة ودية قوية أمام منتخب كاب فيردي ضمن منافسات بطولة العين الدولية الودية المقامة في الإمارات. وتأتي هذه المواجهة بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفراعنة أمام نظيرهم الأوزبكي في اللقاء السابق، وهو ما يجعل الجماهير تترقب رد فعل اللاعبين والجهاز الفني على أرض الملعب. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الوقت ذاته، يخوض المنتخب المصري الثاني مباراة لا تقل أهمية أمام نظيره الجزائري، وذلك ضمن إطار الاستعدادات الفنية للمنتخب الرديف ولإتاحة الفرصة أمام لاعبين جدد لإثبات أنفسهم. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يشهد اليوم لقاءً عربيًا آخر يجمع بين منتخب قطر ومنتخب زيمبابوي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن سلسلة مباريات ودية استعدادًا لاستحقاقات قادمة.

مواجهات نارية في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

تتواصل اليوم منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تُقام عدة مباريات في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتشهد مواجهات مهمة قد تكون حاسمة لبعض المنتخبات قبل إعلان التأهل الرسمي.

وتشهد القائمة مباراة قوية تجمع منتخب ألمانيا بنظيره السلوفاكي، في اختبار جديد للماكينات الألمانية الباحثة عن تعزيز حضورها في البطولة العالمية. كما يلتقي منتخب هولندا مع ليتوانيا في مواجهة تبدو سهلة نسبيًا للطواحين.

وتُقام أيضًا مباريات أخرى تشمل مواجهة جمهورية التشيك وجبل طارق، ولقاء مالطا ضد بولندا، بالإضافة إلى مباراة إيرلندا الشمالية أمام لوكسمبورج، وجميعها تحمل طابعًا تنافسيًا مع دخول التصفيات مراحلها الأخيرة.

وبذلك، ينتظر متابعو كرة القدم يومًا حافلًا بالمباريات ذات الأهمية الكبيرة، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي، وسط توقعات بإثارة كبيرة ونتائج قد تغيّر الكثير في مشوار المنتخبات نحو البطولات القادمة.