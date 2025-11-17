نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة نبيل لـ دوت الخليج الفني: "تجربتي مع يسرا شئ مكنتش أحلم بيه.. وبجهز لعمل في رمضان 2026" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بسمة نبيل عن رأيها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ 46، وتحدثت عن دورها في فيلم "بنات فاتن" بجانب يسرا.

تصريحات بسمة نبيل

وقالت الفنانة بسمة نبيل في حوار خاص مع دوت الخليج الفني، قائلة: إن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تبقى دائمًا تجربة مميزة، مؤكدة أنها كل سنة تحرص على حضور أكبر عدد ممكن من الأنشطة، مشيرةً إلى أن البرنامج مليء بالفعاليات بين دار الأوبرا والفنادق وأماكن مختلفة في أنحاء المدينة.

وأضافت بسمة نبيل: “كنت نفسي أحضر كل حاجة، لكن أوقاتي لا تسمح، لكن السنة دي متحمسة جدًا لحضور فيلم من برنامج الأفلام القصيرة، وكمان كنت مشاركة فيه، تكريم الأستاذ خالد النبوي كان مفيد جدًا، استمعنا من خبرته واستفدنا كتير، وأنا متحمسة جدًا لذلك”.

واستكملت بسمة نبيل حديثها عن سبب مشاركتها في ندوة "سينما المراهقين" لأنها تسلط الضوء على أهمية قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية، مؤكدة أن التوعية بالصحة النفسية ضرورية للمراهقين والأطفال في ظل الضغوط المختلفة، سواء من السوشيال ميديا أو الحياة اليومية، وكذلك في صناعة السينما نفسها.

وأكدت بسمة نبيل: "كنا بنتكلم عن أهمية وجود مختص بالصحة النفسية مع فريق العمل والممثلين بشكل دائم، وده هيكون مفيد جدًا، وأتمنى أن يتحقق على أرض الواقع."

وعن أعمالها الفنية، قالت بسمة: “أنا مشاركة في فيلم ”بنات فاتن" مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتجربة عظيمة لا توصف، فوق الخيال، أجسد دور ابنتها، والفيلم مبني على قصة حقيقية، ومتحمسة لإنهاء التصوير وعرض الفيلم قريبًا"

واختتمت بسمة: "حاليا بجهز لعمل جديد سيتم عرضه في رمضان2026".