نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة مصر وكاب فيردي.. موعد المواجهة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة مصر وكاب فيردي.. موعد المواجهة والقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة مصر وكاب فيردي.. موعد المواجهة والقنوات الناقلة.. يترقب عشّاق الكرة المصرية مواجهة مهمة لمنتخب الفراعنة عندما يلتقي مع منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العين الدولية الودية، والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وسط حضور جماهيري متوقَّع ودعم كبير للمنتخب الوطني، الذي يسعى لتدارك نتائجه الأخيرة وتحقيق فوز معنوي قبل الاستحقاقات المقبلة.

تُشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: مصر – أوزبكستان – كاب فيردي – إيران، حيث تُقام المنافسات بنظام نصف النهائي، قبل أن تُلعب مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث.

القنوات الناقلة وطرق متابعة اللقاء

تُنقل مباراة مصر وكاب فيردي بثًّا مباشرًا عبر قناة أون تايم سبورتس، التي حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني ضمن البطولة الودية. كما ستُذاع المواجهة على قناة أبو ظبي الرياضية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء من داخل مصر وخارجها.

وكان منتخب إيران قد تفوّق على كاب فيردي في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5) بعد التعادل السلبي، ليضرب موعدًا مع منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية، بينما يخوض الفراعنة مواجهة تحديد المركز الثالث أمام الرأس الأخضر.



وضع منتخب مصر قبل المباراة

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو يحاول استعادة التوازن بعد خسارته أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في نصف النهائي. وسجل اللاعب أوستون أورونوف هدفي أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43، ليُكبّد منتخب مصر الهزيمة الثانية تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وكانت الخسارة الأولى لحسام حسن قد جاءت أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 في نهائي بطولة كأس العاصمة يوم 26 مارس 2024، قبل أن يتلقى الفريق الهزيمة الثانية أمام أوزبكستان بقيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

أما منتخب كاب فيردي، فيدخل المباراة بعد أداء دفاعي جيد أمام إيران، لكنه لم ينجح في حسم اللقاء خلال الوقت الأصلي، ليخسر بركلات الترجيح. ويسعى الفريق لتحسين ترتيبه في البطولة على حساب الفراعنة.