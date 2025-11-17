نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شريهان توجه رسالة للموسيقار عمر خيرت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة شريهان رسالة دعم للموسيقار عمر خيرت، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور شريهان

وشاركت شريهان صورة للموسيقار عمر خيرت، وكتبت: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سلامتك يا مصري، يا مبدع، يا عظيم، يا بسمة مصرية ليس لها مثيل، 1000 مليون سلامة».



مصطفى كامل يكشف آخر التطورات الصحية لعمر خيرت

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، كشف آخر التطورات الصحية للموسيقار عمر خيرت بعد نقله إلى المستشفى، خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد نقيب الموسيقيين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه أجرى اتصالًا تليفونيًّا مع نيڤين نظيف زوجة عثمان خيرت، والتي طمأنته على حالة عمر خيرت.. مشيرًا إلى أنه أجرى فحوصات وأشعة على الصدر نتيجة تعرضه لنزلة شُعبية.