نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنين الشاطر عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: قلت لنفسي لازم أغنية زي الجون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حنين الشاطر تكشف مفاجآت عن كواليس افتتاح المتحف الكبير: كنت سأقدم أغنية أخرى

كشفت المطربة حنين الشاطر كواليس مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الذي شهده العالم بأكمله، خلال الأيام الماضية، مشيرةً إلى أن الأغنية التي قدمتها في الحفل لم تكن هي الأولى المتفق عليها.

حنين الشاطر عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير

وأعربت حنين خلال لقائها مع برنامج "its show time" على قناة الحياة عن سعادتها بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف الكبير، قائلةً: بالطبع شعرت بتوتر، ولكن سيطر عليّ بشكل أكبر شعوري بالحماس لصعودي على المسرح وتوصيل إحساسي والكلمات والألحان مع الأوركسترا، وعادةً أحاول طمأنة نفسي قبل بداية كل حفلة وأخبرها "هي مرة.. ولازم تبقى المرة دي جون".

تفاصيل العمل

وأضافت: رشحني أستاذ محمد السعدني للمشاركة في افتتاح المتحف الكبير، وفي البداية قابلت الموسيقار هشام نزيه، وكنت سأقدم أغنية أخرى بخلاف أغنية "النيل" التي قدمتها عن حفل الافتتاح وأيضًا كانت تعبر نهر النيل، ولكننا استقرينا على الأغنية الثانية وأحببتها بسبب مفرداتها الساحرة التي مست قلبي، من كتابة الشاعرة منة عدلي القيعي، مثل "اسألوا العشاق"، "آه يا نيل يا طيب زي أي أصيل قريب".



وأردفت: عندما قرأت كلمات الأغنية الثانية أُعجبت بها كثيرًا وأخبرت الموسيقار هشام نزيه بأن الكلمات لمستني ومفرداتها حنينة وأصيلة ومصرية جدًا، وأنني أُفضل غنائها بشكل أكبر.



تفاصيل البروفات

وأشارت حنين إلى أن التحضيرات والبروفات استغرقت ما يقرب من 10 أيام، قائلةً: كنا ننهي كل بروفة في وقت متأخر قد يصل إلى دوت الخليج، كما أن لبروفات كانت شاملة لكل المطربين السوبرانو والعازفين.

الجدير بالذكر أن برنامج "its show time" تقدمه المذيعة سمر نعيم، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، على شاشة قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.