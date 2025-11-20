نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: إدراج 25 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS)، نتائجه لعام 2025 حيث تم إدراج 25 جامعة مصرية في هذا التصنيف، الذي يشمل ترتيب أفضل 2000 جامعة من نحو 100 دولة على مستوى العالم.

وقد برزت الجامعات المصرية بعدد 126 مرة في 24 تخصصًا من بين 57 تخصصًا علميًا يشملها التصنيف ضمن المجالات الرئيسية: العلوم الطبيعية، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية.

وتصدرت جامعة القاهرة بإدراجها في 16 تخصصًا علميًا، تليها جامعة المنصورة (13 تخصصًا علميًا)، ثم جامعة الزقازيق(11 تخصصًا علميًا)، ثم جامعتي الإسكندرية والأزهر وأدرجت كل منهما في (10 تخصصات علمية).

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للمجالات العلمية المختلفة على النحو التالي:

في مجال العلوم الطبيعية تم إدراج 10 جامعات في تخصص الرياضيات وهي: جامعة المنصورة في الترتيب151–200، تلتها جامعات الأزهر وبنها والقاهرة ضمن فئة 201–300، ثم ظهرت جامعات عين شمس وأسيوط والمنوفية وسوهاج والزقازيق ضمن فئة 301–400، بينما جاءت جامعة الإسكندرية في فئة 401–500.

وفي مجال العلوم الهندسية تم إدراج 3 جامعات مصرية في تخصص الهندسة الميكانيكية وهي: جامعة طنطا ضمن الفئة 201–300 عالميًا، تلتها جامعتا المنصورة والزقازيق ضمن الفئة 301–400.

كما تم إدراج 5 جامعات في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية وهي: جامعة القاهرة ضمن الفئة 201–300، يتبعها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق ضمن الفئة 401–500.

وإدراج جامعتين في تخصص هندسة الاتصالات وهما: جامعة بنها وجامعة المنوفية ضمن الفئة 301–400.

إدراج 4 جامعات في تخصص علوم وتكنولوجيا الأجهزة وهي: جامعتا بنها والقاهرة ضمن الفئة 201–300، ثم جامعتا الإسكندرية والمنوفية ضمن الفئة 301–400.

إدراج جامعة واحدة في تخصص هندسة وعلوم الحاسب وهي: جامعة الزقازيق ضمن الفئة 401–500.

إدراج 6 جامعات في تخصص الهندسة المدنية وهي: جامعتا كفر الشيخ والمنصورة ضمن الفئة 201_300، وجامعات عين شمس، والقاهرة، وطنطا، والزقازيق ضمن الفئة 301-400.

إدراج جامعتين في تخصص الهندسة الكيميائية وهي: جامعة طنطا ضمن الفئة301-400، وجامعة أسيوط ضمن الفئة 401-500.

إدراج جامعة واحدة في تخصص هندسة وعلوم المواد وهي: جامعة الأزهر ضمن الفئة 401–500.

إدراج 5 جامعات في تخصص علوم وهندسة الطاقة وهي: جامعتا المنيا وطنطا ضمن الفئة 201–300، يتبعها كل من جامعة الأزهر وجامعة الفيوم وجامعة المستقبل في مصر ضمن الفئة 301–400.

إدراج جامعة واحدة في تخصص موارد المياه وهي: جامعة المنصورة ضمن الفئة 151–200.

وإدراج 9 جامعات في تخصص تكنولوجيا وعلوم الغذاء وهي؛ جامعة القاهرة بين أفضل 100 جامعة عالميًا وذلك ضمن الفئة 51–75، يتبعها جامعة بنها ضمن الفئة 151–200، وجامعات الأزهر، والإسكندرية، وقناة السويس ضمن الفئة 201–300، يتبعها جامعات أسيوط، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق ضمن الفئة 301–400.

وإدراج 3 جامعات في تخصص البيوتكنولوجي وهي؛ جامعة القاهرة ضمن الفئة 151–200، وجامعتا الأزهر وطنطا ضمن الفئة 301–400.

وإدراج 5 جامعات في تخصص هندسة المعادن وهي؛ جامعات الأزهر، والإسكندرية، وأسيوط، والسويس، والزقازيق ضمن الفئة 201–300.

وإدراج 4 جامعات في تخصص الذكاء الاصطناعي الذي أضيف للتصنيف هذا العام لأول مرة في هذا التخصص وهي: جامعة القاهرة ضمن الفئة 151_200، ويتبعها جامعات المنصورة والمنيا والزقازيق ضمن الفئة301_400.

وفي مجال علوم الحياة، أظهرت نتائج التصنيف إدراج جامعة واحدة في تخصصي العلوم البيولوجية، والعلوم البيولوجية الإنسانية وهي: جامعة القاهرة ضمن الفئة 401_500.

إدراج 19 جامعة في تخصص العلوم الزراعية وهو ما يعد أعلى التخصصات التي حققت الجامعات المصرية فيها تواجد، وجاءت كالتالي: جامعات عين شمس والإسكندرية والزقازيق ضمن الفئة العالمية 76–100، ويتبعها في الفئة 101–150 جاءت كل من جامعة القاهرة، وجامعة كفرالشيخ، بينما جاءت جامعة المنصورة ضمن الفئة 151–200، وضمت الفئة 201–300 كل من: جامعة الأزهر، جامعة بنها، جامعة دمنهور، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا، يتبعها في الفئة 301–400 جامعات أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، قنا، وجامعة مدينة السادات، بينما أدرج التصنيف في نفس التخصص جامعة أسوان وجامعة سوهاج ضمن الفئة 401–500.

كما تم إدراج 14 جامعة في تخصص العلوم البيطرية وهي: جامعات كفر الشيخ والمنصورة والزقازيق في الفئة 76–100، كما ظهرت جامعات الإسكندرية وبنها والقاهرة في الفئة 101–150، تلتها كل من جامعتي بني سويف ودمنهور في الفئة 151–200، أما في الفئة 201–300 فقد تواجدت جامعات الأزهر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وقناة السويس، وجامعة مدينة السادات.

وفي مجال العلوم الطبية، أدرج التصنيف جامعتين في تخصص الطب السريري وهما: جامعتا عين شمس والقاهرة ضمن الفئة 301_400.

وإدراج 5 في تخصص الصحة العامة وهي: جامعتا الإسكندرية والقاهرة ضمن الفئة 201_300، ويتبعها جامعات عين شمس، والأزهر، والمنصورة ضمن الفئة 401_500.

وإدراج 6 جامعات في تخصص طب الفم والأسنان وهي: جامعة الإسكندرية في فئة 101-150، تلتها جامعتا عين شمس والقاهرة ضمن الفئة 151-200، وظهرت كل من الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة المنصورة، وجامعة طنطا ضمن الفئة 201-300.

إدراج 4 جامعات في علم التمريض وهي: جامعتا الإسكندرية والمنصورة ضمن الفئة 101_150، تلتها جامعة بورسعيد ضمن الفئة 151_200، ثم جامعة القاهرة ضمن الفئة 201_300.

وإدراج 13 جامعة في تخصص الصيدلة وهي: جامعة القاهرة في الفئة 151–200، أما الفئة 201–300 فقد ضمت كلًا من جامعة الأزهر، جامعة الإسكندرية، جامعة كفرالشيخ، جامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وفي الفئة 301–400 ظهرت جامعات عين شمس، أسيوط، بني سويف، المنيا، قناة السويس، وطنطا، كما جاءت جامعة دمنهور ضمن الفئة 401–500.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقدم المستمر للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يعد انعكاسًا لتحسن الأداء المؤسسي وتميزه على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التقدم في التصنيفات يأتي نتيجة لاهتمام الجامعات المصرية المتزايد بالبحث العلمي، والتوسع في تعزيز التعاون الدولي في مجالات النشر العلمي، والحرص على جودة الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميًا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها لدعم الجامعات المصرية لتصبح من بين الجامعات الرائدة عالميًا، بما يسهم في دعم دورها المؤسسي والريادي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة في مصر، وتنفيذ رؤية الدولة في جعل مصر قبلة تعليمية متميزة عالميًا.

ويُعد تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRAS) أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة اعتمادًا على بيانات موضوعية بالكامل دون أي استبيانات أو آراء بشرية.

ويشمل التصنيف في إصدار عام 2025 نحو 57 تخصصًا تغطي أكثر من 20 ألف وحدة تخصصية تمثلها أكثر من 2000 جامعة من نحو 92 دولة حول العالم، ما يجعله مرجعًا دوليًا مهمًا لتقييم التميز البحثي على مستوى التخصصات.

ويرتكز التصنيف على تسعة مؤشرات موزعة على خمس فئات رئيسية تشمل جودة أعضاء هيئة التدريس ذوي المكانة العالمية، والإنتاج البحثي رفيع المستوى، وجودة النشر، وتأثير الأبحاث، والتعاون الدولي، وتعتمد منهجيته على قواعد بيانات عالمية مثل Web of Science وInCites، مع اشتراط حد أدنى من المنشورات لدخول أي جامعة ضمن كل تخصص.

وقد بدأت Shanghai Ranking في تقديم تصنيفاتها للتخصصات الأكاديمية لأول مرة عام 2009، قبل أن يُعاد تسميته رسميًا إلى التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية (GRAS) في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، أصبح التصنيف يغطي تخصصات ضمن مجالات العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، مقدّمًا سنويًا صورة شاملة لأداء الجامعات في نحو 100 دولة، ويوفر التصنيف أداة مهمة للباحثين وصُنّاع السياسات والجامعات لتقييم القدرات البحثية ومقارنة مستويات التميز العلمي بين المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي، من خلال توفير مصادر معرفية وعلمية ضخمة للباحثين والعلماء المصريين، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج البحثي المصري ورفع جودة النشر العلمي الدولي، والارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمؤسسات البحثية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف المرجعية الدولية كأحد الدعائم الأساسية لتخريج جيل مؤهل قادر على إحداث طفرة في مختلف المجالات.