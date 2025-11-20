نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشاذلي" يلتقي محافظ القاهرة لبحث سُبل التعاون مع نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، لبحث سبل التعاون المشترك بين نقابة الصحفيين والمحافظة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهم الصحفيين، وعلى رأسها تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أعضاء النقابة.

وفى إطار التجهيز لمكتب الإتصال الخدمى بنقابة الصحفيين، تم الاتفاق على آلية واضحة للتعامل مع طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم وتخصيص مكتب محدد للتعامل مع تلك الطلبات بشكل منظم.

من جانبه، رحّب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بكافة مطالب النقابة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع نقابة الصحفيين، وتيسير مهمة عمل الزملاء الصحفيين بالمحافظة.

ووجه محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، الدعوة للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لزيارة مقر نقابة الصحفيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين النقابة ومؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا على أهمية استمرار تنسيق الجهود بين النقابة ومحافظة القاهرة بما يخدم العمل الصحفي ويسهم في حلّ القضايا التي تهم الصحفيين، خاصة تلك المرتبطة بملف الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم داخل نطاق العاصمة.