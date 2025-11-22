نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور فخري تنضم لقائمة أبطال فيلم "عرش السندريلا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة الشابة نور فخري لخوض موسم فني مزدحم، إذ تبدأ خلال الأيام المقبلة تحضيرات مسلسل جديد يتناول قصة حياة الفنانة الراحلة كاميليا، وهو العمل الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها التلفزيونية المقتبسة عن سيرة إحدى أهم أيقونات السينما المصرية، مؤكدة أن الشخصية تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب استعدادًا خاصًا ودراسة معمقة لتاريخ كامليا ومسيرتها الفنية.

"عرش السندريلا"

كما تضع نور اللمسات الأخيرة على مشاركتها في بطولة فيلمها الجديد "عرش السندريلا"، الذي يجمعها مع الفنانين ماجد المصري وعمرو عبد الجليل، بينما يواصل صنّاع العمل إبرام التعاقدات مع باقي فريق الفيلم، وهو من تأليف رودينا مجدي وإخراج أحمد عادل الذي قدّم عددًا من الأعمال التي شاركت في مهرجانات عربية ودولية.

وفي سياق آخر، حرصت نور فخري على حضور حفل ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أُقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وشهد حضورًا فنيًا واسعًا وتوزيع الجوائز على الفائزين. وأعربت نور عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، مؤكدة أن المشاركة في فعالياته تمنح الفنان دفعة معنوية وتشجيعًا لمواصلة تقديم أعمال مميزة.

مسلسل “تل الراهب”

يُذكر أن نور فخري كانت قد شاركت في دراما رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "تل الراهب" بطولة محمد رياض وأيتن عامر وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز، وهو من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وكانت نور قد ظهرت خلال السنوات الماضية في عدد من الأعمال الدرامية، منها: مملكة يوسف المغربي، طاقة القدر، مملكة الغجر، اتنين في الصندوق، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها بين جيل الشباب.