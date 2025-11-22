فن ومشاهير

شاهد بالفيديو... مروة نصر تطرح احدث اغانيها "روحي" وظهور عائلتها لأول مرة معها بالكليب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو... مروة نصر تطرح احدث اغانيها "روحي" وظهور عائلتها لأول مرة معها بالكليب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد ... مروه نصر تهدي احدث اغانيها "روحي" لاولادها وزوجها وظهورهم معها لاول مرة بالكليب

طرحت الفنانه مروة نصر منذ قليل أحدث أغانيها بعنوان "روحي" لجمهورها ومحبيها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

تفاصيل الاغنيه 

"روحي" من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع أسامه عبد الهادي وانتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ماهر صلاح وتصميم الفيديو محمود صبري. 

احداث الاغنيه 

وقد ظهرت مروة خلال الفيديو مع زوجها وأولادها في حاله من الحب والعلاقات العائلية وقد اضافت "مروة" ان هذه الأغنية لها طابع خاص بالنسبة لها وتحبها كثيرا وذلك لان اول مرة يظهر معها عائلتها في عمل فني وتتمني ان تنال اعجاب جمهورها.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

