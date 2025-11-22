شاهد بالفيديو... مروة نصر تطرح احدث اغانيها "روحي" وظهور عائلتها لأول مرة معها بالكليب

أحمد جودة - القاهرة - شاهد ... مروه نصر تهدي احدث اغانيها "روحي" لاولادها وزوجها وظهورهم معها لاول مرة بالكليب

طرحت الفنانه مروة نصر منذ قليل أحدث أغانيها بعنوان "روحي" لجمهورها ومحبيها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

تفاصيل الاغنيه

"روحي" من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع أسامه عبد الهادي وانتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ماهر صلاح وتصميم الفيديو محمود صبري.

احداث الاغنيه

وقد ظهرت مروة خلال الفيديو مع زوجها وأولادها في حاله من الحب والعلاقات العائلية وقد اضافت "مروة" ان هذه الأغنية لها طابع خاص بالنسبة لها وتحبها كثيرا وذلك لان اول مرة يظهر معها عائلتها في عمل فني وتتمني ان تنال اعجاب جمهورها.