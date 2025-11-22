نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الجزيرة والمرج وتعادل بهتيم وهزيمة طوخ بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت، مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن إقامة ست مباريات اليوم.

حيث نجح المرج بقيادة ياسر راشد في تحقيق فوزًا دراميا وصعبة على حساب فريق البلاستيك، 2/3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

افتتح البلاستيك التسجيل في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق اللاعب محمد عبد الصمد (ميدو).

و أدرك المرج التعادل عن طريق اللاعب احمد عبد الظاهر في الدقيقة 29 من عرضية اللاعب عمر شيتوس.

فيما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 88.

حتى ألن محمد ناصر في الدقيقة 91 عن تسجيل هدف الفوز للمرج من خطأ دفاعي ارتكبه لاعب البلاستيك.

أدار المباراة تحكيميًا عبد الرحمن حافظ من منطقة دمياط وعاونه كلًا من احمد زكي (مساعد أول)

محمد ريحان (مساعد ثاني)، وراقب المباراة وحيد خلوي من لجنة المسابقات.

و جاءت باقي نتائج مباريات اليوم، كالاتي:

اسكو 3-1 هليوبوليس

بطا 0-6 الجزيرة

مدينة نصر 0-1 ايزي سبورت

بهتيم 0-0 سراي القبة

بينما تختتم الجولة الأحد بثلاث مباريات، وهم:

الأميرية - قليوب

المطرية - شبين القناطر

الطيران - النصر للتصدير

ترتيب المجموعة السادسة:

1- الجزيرة 34 نقطة

2- قليوب 27 نقطة

3- شبين القناطر 27 نقطة

4- طوخ 24 نقطة

5- المرج 24 نقطة

6- المطرية 21 نقطة

7- ايزي سبورت 20 نقطة

8- اسكو 19 نقطة

9- قها 19 نقطة

10- بهتيم 18 نقطة

11- البلاستيك 18 نقطة

12- الأميرية 18 نقطة

13- سراي القبة 16 نقطة

14- مدينة نصر 16 نقطة

15- هليوبوليس 16 نقطة

16- الطيران 15 نقطة

17- النصر للتصدير 12 نقطة

18- بطا 7 نقاط