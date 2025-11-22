نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سبوتيفاي كامب نوو"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 24 بداع التسلل على فيران توريس قبل تسجيله للهدف.

ونجح فيران توريس الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بصدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية يسارية، لم يتمكن الحارس سيمون من إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

واستطاع فيرمين لوبيز أن يسجل الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 49، بعد تبادل التمريرات بينه وبين إريك جارسيا، أنهاها لوبيز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل أوهيان سانسيت لاعب أتلتيك بلباو على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 54، وذلك بعد التدخل العنيف على قدم فيرمين لوبيز.

وأهدر فيران توريس فرصة هدف محقق لصالح برشلونة في الدقيقة 67، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس سيمون ليتابعها المهاجم الإسباني بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن ارتطمت بالعارضة.

وسجل فيران توريس الهدف الرابع لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 89، بعد تمريرة بينية من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق أتلتيك بلباو المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ست مواجهات.