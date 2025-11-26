تمراذا وأميرة سليم… تعاون جديد يضيء أهرامات الجيزة بإبداع عالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعلن دار "تِمراذا" للأزياء الراقية بفخر عن نجاح تعاونها المتجدد مع السوبرانو العالمية "أميرة سليم"، وذلك عقب العرض المهيب الذي قدمته مساء أمس عند "أهرامات الجيزة". ويأتي هذا التعاون ليعيد صدى الشراكة الأيقونية التي جمعت الطرفين خلال "موكب المومياوات الملكية" عام 2021.

ظهرت أميرة سليم بإطلالة تخطف الأنظار بفستان كوتور من مجموعة تِمراذا "Avec Hatshepsut"، المستوحاة من هندسية الأهرامات ورمزية جناح الإلهة "إيزيس"، في احتفاء بصمود وقوة المرأة المصرية، وتكريم لإرث الملكة "حتشبسوت" إحدى أيقونات الحكم والتجديد في التاريخ المصري القديم.

جسّد الحدث التاريخي تميّز الإبداع المصري عبر مزج راقٍ بين "الموسيقى والموضة والتراث"، مقدّمًا عرضًا مؤثرًا يحتفي بتمكين المرأة ويعكس قدرة مصر على صناعة لحظات فنية عالمية تُخلَّد في الذاكرة.