وزير الخارجية: ندعم وحدة التراب اللبنانى وسلامة أراضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنه يزور لبنان بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل نقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان، قيادة وحكومة وشعبا.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "بالأمس، كان هناك اتصال مهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها الدولة والقيادة المصرية مع الدولة والقيادة اللبنانية".

وتابع: "توقيت الزيارة مهم وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على نقل رسالة تضامن وإظهار دعمنا الكامل للدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدة التراب اللبناني، والعمل على الاستماع على الرؤية اللبنانية تجاه الأخطار المحدقة بلبنان ومخاطر أي تصعيد قد ينال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وهو ما يعكس حرص مصر على الانخراط الكامل في الشأن اللبناني".