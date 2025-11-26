الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور كبير في صياغة الشخصية المصرية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية العسكرية المصرية، تقوم بدور كبير، في صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب لجعلهم قادرين على المشاركة في عملية تطوير الدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتقاء عناصر الأكاديمية العسكرية، يتم بشكل منصف وشفاف، لضمان توفير فرص متكافئة، من خلال منظومة مميكنة تحقق انتقاء عادلا لأقصى درجة.

جاء ذلك خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية في العاصمة الجديدة.