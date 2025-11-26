محمد صبحي منتقدأ أوضاع سوق الدراما:اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية

القاهرة - محمد ابراهيم - إنتقد الفنان محمد صبحي الاوضاع الفنية في سوق الدراما والسينما في الوقت الراهن في معرض رده على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: من أنتج وربي محمد صبحي فنيًا ليؤكد أن من أنتج محمد صبحي هم عظماء مصر قائلًا: "، لأني لقيت اللي يربيني فنيًا ويقول لي عيب. وسألته مجددًا: من قال لك يومًا عيب؟ ليجيب: فؤاد المهندس قال لي ذلك لأني قلت جملة تحمل معنيين، فقال لي: عيب يا صبحي. وكذلك سعد أردش.



وتابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: وصلنا لزمن قليل فيه من يقول عيب، وسوف نصل لزمن لن نجد فيه من سيقول لنا عيب؛ لأن الجميع سيفعل العيب. متسائلًا: ماذا تعني كلمة تريند؟ وماذا كسبنا منه؟".



وانتقد أوضاع الدراما حاليًا قائلًا:: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية. مش نتحاسب بقى؟ وفي المقابل هناك فنانين عظام ومبدعين قاعدين في بيوتهم ".



واصل: " الحساب مافيهوش حاجة وفيه من يطلق عليهم فنانات عملوا مقاطع " تيك توك " وعملت مقاطع وألفاظ منحطة كتبت عقود سبع مسلسلات "