محمد صبحي منتقدأ أوضاع سوق الدراما:اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية

القاهرة - محمد ابراهيم - إنتقد  الفنان محمد صبحي  الاوضاع الفنية  في سوق الدراما والسينما في الوقت الراهن    في معرض رده على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: من أنتج  وربي محمد صبحي فنيًا    ليؤكد أن من أنتج محمد صبحي هم عظماء مصر قائلًا: "، لأني لقيت اللي يربيني فنيًا ويقول لي عيب. وسألته مجددًا: من قال لك يومًا عيب؟ ليجيب: فؤاد المهندس قال لي ذلك لأني قلت جملة تحمل معنيين، فقال لي: عيب يا صبحي. وكذلك سعد أردش.


وتابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: وصلنا لزمن قليل فيه من يقول عيب، وسوف نصل لزمن لن نجد فيه من سيقول لنا عيب؛ لأن الجميع سيفعل العيب. متسائلًا:  ماذا تعني  كلمة تريند؟ وماذا كسبنا منه؟".


وانتقد أوضاع الدراما حاليًا قائلًا:: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال في غرفة مغلقة يعمل الآن في خمسة وستة أعمال درامية. مش نتحاسب بقى؟ وفي المقابل هناك فنانين عظام ومبدعين   قاعدين في بيوتهم  ".


واصل: " الحساب مافيهوش حاجة  وفيه  من يطلق عليهم فنانات عملوا مقاطع " تيك توك " وعملت مقاطع وألفاظ منحطة كتبت عقود سبع مسلسلات "

