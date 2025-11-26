ليلة لا تنسى.. “الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مهرجان صدى الأهرامات أمسية موسيقية استثنائية بعنوان “الألحان الخالدة” احتفت بإبداعات الموسيقار الكبير عمار الشريعي والمؤلف الموسيقي هشام نزيه، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع العرض منذ لحظاته الأولى.

“الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

وقدّم المايسترو هاني فرحات أعمال عمار الشريعي بأسلوب مفعم بالشجن والدقة الفنية، ليعيد روح الألحان الأصيلة إلى خشبة المسرح، فيما تولى المايسترو بن بالمر بقيادة الأوركسترا الملكي الفيلهارموني في أداء مقطوعات هشام نزيه، التي جاءت نابضة بالطاقة والدرامية التي تميّز أسلوبه الموسيقي.

الحفل شارك فيه الأوركسترا الملكي الفيلهارموني (بريطانيا)، ليقدم واحدة من أكثر أمسيات المهرجان توازنًا بين الأصالة والمعاصرة، بفضل التناغم الواضح بين القادة والعازفين.

ضيوف الشرف

كما شهدت الأمسية ظهورًا خاصًا لضيفتي الشرف ريهام عبد الحكيم التي منحت الليلة دفئًا عربيًا بصوتها المميز، والسوبرانو أميرة سليم التي أبهرت الجمهور بحضورها الأوبرالي الراقي.

وأضفى كورال المهرجان بقيادة أدهم عزت، بالتعاون مع كورال الجامعة الألمانية تحت قيادة إنجي لطفي، لمسة جماعية قوية منحت الحفل عمقًا صوتيًا مميزًا.

وانتهت الأمسية وسط تصفيق طويل من الجمهور الذي اعتبر الحفل واحدًا من أبرز عروض المهرجان هذا العام، بما حمله من رؤية فنية راقية جمعت بين إرث موسيقي خالد وإبداعات معاصرة.