3 أيام تفصل أيتن عامر علي الإنتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت النجمة أيتن عامر من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، وهو العمل الدرامي الذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2026، وقد شهدت مواقع التصوير فى القاهرة فترة مكثفة من العمل للانتهاء منه استعدادًا لعرضه في شهر رمضان.

ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للإنتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل، لتضع بذلك اللمسات الأخيرة لدورها فى العمل الذى يضم كوكبة من النجوم.

فريق عمل كلهم بيحبوا مودي يفاجئوا أيتن عامر بعيد ميلادها



وكان فريق عمل مسلسل كلهم بيحبوا مودي فاجأوا النجمة أيتن عامر باحتفال خاص بعيد ميلادها، حيث خطط فريق المسلسل للمفاجأة بسرية تامة، قبل أن يدخلوا عليها حاملين تورتة عيد الميلاد، وهي المفاجأة التى أدخلتها في حالة من التأثر الشديد، حيث لم تتمالك دموعها لحظة رؤيتها لمظاهر الاحتفال المفاجئ، وعبرت آيتن عن سعادتها وامتنانها لزملائها في الكواليس، مؤكدة أن هذه اللحظة لمست قلبها ومشاعرها، ووجهت لهم الشكر بعد تأُثرها الشديد بهذه المفاجأة.

أيتن عامر تشارك بمسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026



وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

أيتن عامر تنتظر عرض مسلسل مغلق للصيانة

تواصل النجمة أيتن عامر تألقها ونجاحاتها في البطولة المطلقة بخطوات فنية ثابتة من خلال مسلسل "مغلق للصيانة، والتى كشفت عن إعلانه الرسمي الذى جاء في أجواء من الإثارة والتشويق، وسط غموض كبير جذب انتباه الجمهور، حيث أن الإعلان كشف عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه، وهو ما زاد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التى تقدمها

أبطال مسلسل مغلق للصيانة



مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثماني حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.