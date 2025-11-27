نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مساء اليوم ورش الأسبوع الثقافي للشباب بقصر ثقافة العريش، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم في المحافظات الحدودية. وتستمر الفعاليات حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، أن إطلاق هذه الورش يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من مهارات عملية وحرفية يمكن أن تتحول مستقبلا إلى مصدر دخل، مشيرا إلى أن الورش تعرف المشاركين بأساسيات كل حرفة، وأساليب استخدام الأدوات، وآليات إنتاج نماذج أولية قابلة للتسويق، بما يعزز فرصهم الاقتصادية ويدعم توجههم لإقامة مشروعات صغيرة.

وقدم المدرب أيمن السعدني شرحا تفصيليا لأساسيات الحفر على الخشب "الأركت"، موضحا الأدوات المستخدمة وطرق التعامل الآمن معها، إلى جانب أهمية الدقة والتركيز في إنتاج أعمال فنية قابلة للتسويق.

كما استعرضت نهى الكاشف المبادئ الأولى لتصميم الحلي اليدوي، مع التعريف بأدوات التشكيل والخامات المتاحة، مؤكدة أن الإلمام بالأدوات خطوة أساسية قبل تنفيذ قطع فنية تمتلك فرصا فعلية للتسويق.

وشرحت الدكتورة أميمة رشاد أساسيات الرسم على الفخار، متناولة الأدوات المستخدمة وطرق تجهيز الخامة، بالإضافة إلى التعرف على الزخارف السيناوية كجزء من الهوية الفنية للمنطقة.

وفي السياق ذاته، قدمت سهام إسماعيل أساسيات فنون الكونكريت، موضحة أدوات تشكيل القطع الجبسية وخطوات الخلط والصب، وصولا إلى إنتاج نماذج أولية تمهيدية قبل الانتقال إلى التصميمات المتقدمة.

وينفذ أسبوع الثقافة للشباب من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وتوفير خدمات نوعية لأبناء المحافظات الحدودية.