العالم اليوم - ترامب: الهجوم على الحرس الوطني كان عملا "إرهابيا"

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 05:16 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الهجوم على الحرس الوطني الذي وقع قرب البيت الأبيض في واشنطن كان عملا إرهابيا.

وأضاف ترامب في كلمة قصيرة مصورة أن "وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة قادما من أفغانستان في عام 2021".

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات "بحشد 500 جندي إضافي من الحرس الوطني لواشنطن العاصمة".

كما قال إنه "يجب على الولايات المتحدة إعادة فحص كل مهاجر دخل إليها من أفغانستان في عهد بايدن"، في إشارة إلى برنامج التأشيرات الخاصة الذي أنشأته إدارة سلفه جو بايدن.

وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن حالة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، أسفرت عن إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر أمنية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المشتبه به هو رحمان الله لاكانوال، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، دخل الولايات المتحدة عام 2021، وقالت جهات إنفاذ القانون إنه يُعتقد أنه تصرف بمفرده.

ووقع إطلاق النار بالقرب من محطة مترو فاراغوت، على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، عند تقاطع شارعي 17 و1 الشمالي الغربي.

وأفادت إدارة شرطة العاصمة بأنه تم تأمين مسرح الجريمة، وأن المشتبه به قيد الاحتجاز. وأضافت أن المشتبه به أصيب بجروح ونُقل إلى المستشفى.

وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن حالة الجنديين التابعين للحرس حرجة.

وقال مسؤول شرطة واشنطن جيفري كارول خلال مؤتمر صحافي إنه قرابة الساعة 14:15 بعد الظهر بتوقيت واشنطن "وصل مشتبه به إلى زاوية الشارع، وحمل سلاحه، وأطلق النار على أفراد الحرس الوطني أثناء قيامهم بدورية"، مشيراً إلى "مسلح منفرد".

وأضاف أن عناصر آخرين من الحرس الوطني "تمكنوا من الإمساك به وتوقيفه".

بعد وقت قصير من إطلاق النار، انتشر عناصر أمن في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فاراغوت ويست، على بعد شارعين من البيت الأبيض، ووقف عناصر مسلحون بالبنادق خلف شريط أصفر في محيط المنطقة، وحلقت مروحية فوق وسط المدينة المزدحم.

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر أن إطلاق النار "متعمد" ونفذه مسلح واحد تم توقيفه.