نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تمكن شيكينهو ليما أول أهداف اللقاء لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أيوب الكعبي إلى ليما الذي استقبلها بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل كيليان مبابي في الدقيقة 22 لصالح ريال مدريد، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور، جلعت مبابي في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس تزولاكيس وسكنت الشباك.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 24، بعد عرضية من أردا جولر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها مبابي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعاد اللاعب الفرنسي في الدقيقة 29 ليسجل الهدف الثالث لصالح الميرنجي، بعد تمريرة بينية من إدواردو كامافينجا إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 32 بداع التسلل على كيليان مبابي الذي مرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور قبل تسجيل الأخير للهدف.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36، بعد تسديدة قوية من أوريلين تشواميني من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 52، سجل مهدي طارمي الهدف الثاني لصالح أولمبياكوس، بعد عرضية من هيزي إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها طارمي برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع له ولريال مدريد في الدقيقة 60، بعد أن توغل فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز أيوب الكعبي الهدف الثالث لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 81، بعد عرضية من ستريفيزا من جهة اليسار إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها أيوب الكعبي برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يحتل الميرنجي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل الفريق اليوناني المركز الثالث والثلاثين برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.