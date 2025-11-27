ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفالًا بمرور 71 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين كندا ومصر، تقيم وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية حفلًا موسيقيًا للمؤلف وعازف البيانو الكندي- اللبناني ستيف بركات في دار الأوبرا المصرية، إحدى أعرق الصروح الثقافية في العالم العربي ضمن جولته العالمية "Néoréalité" التي حصدت إشادات واسعة النطاق، وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 5 كانون الأول- ديسمبر الحالي.



ويشكل هذا الحفل الموسيقي محطة تاريخية بارزة للاحتفاء بأكثر من سبعة عقود من العلاقات الدبلوماسية الوثيقة والتبادل الثقافي بين كندا ومصر، في حين يسلط الضوء على رحلة بركات التي استمرت لعدة عقود من السرد العاطفي والدبلوماسية الثقافية من خلال الموسيقى.

يصل بركات إلى مصر للمرة الأولى، ليقدّم تجربة موسيقية على البيانو المنفرد، بعد عروض عالمية ناجحة جال فيها في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية ودول عربية، ومن بينها أمسية على مسرح "كارنيغي هول – Carnegie Hall" في نيويورك ومركز اليرموك الثقافي في الكويت ودار أوبرا كتارا في قطر.



سيتضمن البرنامج باقة من أعماله الصادرة عن "Universal Music" تحت عنوان "Néoréalité"، إلى جانب مختارات من مؤلفاته الكثيرة. كما سيعزف مقطوعات غنائية وسينمائية، إضافةً إلى الأناشيد الرسمية التي ألفها لمؤسسات دولية مرموقة وهيئات ثقافية عالمية. وسيقدم بركات خلال الأمسية أيضًا أجزاء من Ad Vitam Aeternam، عمله السيمفوني الذي يروي مراحل الحياة، بالإضافة إلى نشيد "اليونيسف" الشهير Lullaby، والذي عرض لأول مرة في خمس قارات، وتم بثه من محطة الفضاء الدولية ولا يزال يلقى صدى في جميع أنحاء العالم كرمزٍ عالمي للأمل ودعوة قوية لحماية حقوق الأطفال.



ويقول ستيف بركات عن الحفل الموسيقي: "إن العزف في دار الأوبرا المصرية شرفٌ عظيم بالنسبة إليّ. فغنى الثقافة المصرية ورمزية هذا الصرح العريق يجعلان من هذه اللحظة حدثًا استثنائيًا. يسعدني أن أقدم موسيقاي في قلب القاهرة، المدينة التي تجمع بين التاريخ والإبداع وتلهم العالم. ستكون الموسيقى، اللغة الأكثر عالمية، في قلب الحدث، وذلك احتفالًا بقيمنا المشتركة وإبداعنا ووحدتنا".



من جهته صرّح سعادة سفير كندا لدى مصر أولريك شانون: "يعكس حفل ستيف في دار الأوبرا عمق الصداقة الكندية المصرية، ونتطلع إلى تعميق الروابط التي تلهم الأجيال القادمة. يقدم ستيف للجمهور تجربة موسيقية تتجاوز الحدود، وتحتفي بالإنسانية من خلال موسيقاه المتجذرة في التراث اللبناني، وتشكيلها بالهوية الكندية. ويأتي هذا الحفل كإحدى أبرز المحطات احتفاءً بصداقة كندا ومصر الممتدة على مدى 71 عامًا، وتكريسًا لمسيرة من النجاح المشترك والسعي نحو ازدهار بلدينا".



يقام هذا الحفل بالشراكة مع بنك مصر، ومصر للطيران، وRainbow Bridge Story Ltd وYour Life’s Soundtrack وUniversal Music MENAوحكومة كندا.



يذكر أن ستيف بركات مؤلف موسيقي وعازف بيانو ومنتج ومخرج إبداعي حاصل على جوائز عدة. وهو فنان كندي من جذور لبنانية، قدّم أكثر من 500 حفل موسيقي في خمس قارات، كما تعاون مع نخبة من الفنانين والاوركسترات والعلامات العالمية المرموقة. ظهرت موسيقاه في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والبرامج الرياضية العالمية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم وجائزة الفورمولا 1. ويُعرف بركات بأسلوبه المتقن بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة والسينمائية، ويُعد من أبرز مؤلفي الأناشيد الرسمية في العالم. وتشمل أعماله نشيد “Lullaby”، The UNICEF Anthem، رمز الأمل والتضامز الذي لا يزال يلقى صدى واسعًا حول العالم.