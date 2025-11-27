محمد السباعي بطل لمسلسل "جعلوني مجرما" على خطى فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد السباعي عن مفاجأة عودته للتمثيل كبطل لعمل درامي جديد يحمل اسم "جعلوني مجرما" وهو اسم الفيلم الشهير الذي جسده من قبل جده الفنان الراحل فريد شوقي عام 1954.

ونشر السباعي صورة تجمعه بالمنتج إيهاب منير الذي تحمس لفكرة السباعي التي كتبها وسيقوم ببطولتها في عمل درامي مكون من ١٥ حلقة ومن إخراج محمد بكير والذي عبر السباعي عن سعادته بالتعاون معه لأنه يعتبره من أهم المخرجين في عالم الدراما.

أعلن السباعي أيضا أن المسلسل فكرته وأحداثه مختلفة تماما عن الفيلم الشهير لفريد شوقي ولكنها تدور أيضا في عالم الجريمة والأكشن وسيشهد العديد من الأبطال وضيوف الشرف ومن المفترض بداية تصويره بعد شهر رمضان المقبل وعرضه على إحدى المنصات.

يذكر أن فيلم جعلوني مجرما من إنتاج عام 1954، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان ويحيى شاهين وإخراج عاطف سالم،قصة الفيلم حقيقة قدمها فريد شوقي عن أحد الأطفال بالإصلاحية والتي كان شقيقه الضابط أحمد شوقي مأمورا عليها. وقد صدر عقب عرض هذا الفيلم قانون مصري ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة