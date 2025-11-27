أحمد العيسوي: مصطفى كامل صاحب طفرة كبيرة في نقابة الموسيقيين وبيشتغل بحق وحقيقي

القاهرة - محمد ابراهيم - وكيل ثاني نقابة الموسيقيين: مصطفى كامل قيادي ناجح وصاحب طفرة كبيرة

أعرب الفنان أحمد العيسوي، الوكيل الثاني لنقابة المهن الموسيقية، عن فخره واعتزازه بتولّي منصبه داخل مجلس النقابة خلال فترة رئاسة الفنان مصطفى كامل، واصفًا إياه بأنه رجل قيادي ناجح وصاحب رؤية حقيقية لتطوير العمل النقابي.

وقال العيسوي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك إن وجوده في هذا الموقع يعد شرفًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصطفى كامل قدم الكثير للنقابة ولأعضاء جمعيتها العمومية في فترة وجيزة، حيث أكد أن إيرادات النقابة وصلت حسب قوله إلى ما يقرب من 600 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 60%، ورفع قيمة العلاج والعمليات، وصرف 5000 جنيه شهريًا لمصابي مرض السرطان من أعضاء النقابة.

وأضاف العيسوي أن النقابة شهدت طفرة حقيقية بعد أن كانت تعاني من تدهور واضح، مؤكدًا أن رئيس النقابة يعمل بإخلاص وجهد كبير ولا يعرف النوم وأن ما تحقق حتى الآن هو بداية فقط لما هو قادم.

رسالة تقدير لـ مصطفى كامل

واختتم العيسوي حديثه موجهًا رسالة تقدير لمصطفى كامل قائلًا: أبو فتحي الغالى النجم الكبير مصطفى كامل، أخويا وحبيبي، وأنا معاك في اللي جاي.