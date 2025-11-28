نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه دسوقي عن فيلم الست: "مبسوط إني شاركت بمشهد بسيط في فيلم عظيم زي دة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته الشديدة بمشاركته كضيف شرف في فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه يوم 10 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "دسوقي" البرومو الرسمي للفيلم، وعلق عليه، قائلًا: " مبسوط إني شاركت بمشهد بسيط في فيلم عظيم زي دة، مستني أتفرج عليه جدًا".

تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.