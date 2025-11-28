نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه.. رامي جمال يفاجئ جمهوره بزيادة أغاني ألبوم "مطر ودموع" ويكشف عن أسماء صناعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي جمال أنه قرر زيادة عدد أغاني ألبومه الجديد "مطر ودموع"، المقرر طرحه رسميًا في بداية شهر ديسمبر، ليكون عدد أغانيه 12 أغنية بدلًا من 6 أغاني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل ألبوم "مطر ودموع" لرامي جمال

شارك رامي جمال جمهوره بصورة البوستر الدعائي الألبوم، وعلق عليه قائلًا: "مطر ودموع.. كنت قايل إني هنزل 6 أغاني للشتاء، وقررت فجأة إني هنزل 12.. بدايتنا كانت الأغنية العظيمة (ماليش غيرك)، وإن شاء الله الألبوم كله يعجبكم.. والمطر يبقى من عيونكم".

وأضاف في رسالته لجمهوره:

"حابب أشكر الصناع اللي من غيرهم مفيش نجاح، وأشكر كل شخص ليه دور في نجاحي سواء صغير أو كبير. ميعادنا يوم 12/1. قولولي رأيكم في أغنية ماليش غيرك.. رأيكم يهمني".

أسماء وصناع ألبوم "مطر ودموع" لرامي جمال

وكشف رامي جمال عن أسماء أغاني وصناع ألبوم "مطر ودموع"، وهي كالتالي: "فين حكاوينا" كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة، ميكس أحمد حسام

"أنا عارف" كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام

"ماليش غيرك" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل

"سيبوها تعيش" كلمات محمد غنيم، ألحان فارس فهمي، توزيع أحمد أمين

"حاولت أنساه" كلمات مصطفى حسان، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل

"الناس كتير" كلمات أحمد المالكي، ألحان شريف إسماعيل، توزيع أحمد أمين

"يا ريت ما تجيش" كلمات محمد حمدي، ألحان فارس فهمي، توزيع كريم عبد الوهاب.

"كاس الحظ" كلمات محمود فاروق، ألحان رامي جمال، توزيع كريم عبد الوهاب.

"سلام" كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام.

"ودعيني" كلمات أدهم معتز، ألحان سامر أبو طالب، توزيع إلهامي دهيمة، ميكس أدهم دهيمة، ماسترينج أحمد حسام.

"قد الليالي" كلمات إبراهيم جاد، ألحان تيام علي، توزيع عمرو الخضري.

"كدة هاموت" كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام.