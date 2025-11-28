نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعنوان "إمرأة ألهمت أمة".. طرح البرومو الرسمي لفيلم "الست" بطولة منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة منى زكي عن البرومو الرسمي لفيلمها الجديد “الست” والتي تجسد من خلاله شخصية أم كلثوم (كوكب الشرق)، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل، وذك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت منى زكي بدور الراحلة أم كلثوم (كوكب الشرق)، وأشاد الجميع بوجه الشبه بينهما.

تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.