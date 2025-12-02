نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاخر فاخر.. صاحب الملامح الصارمة والقلب الطيب الذي صنع تاريخًا لا يُنسى (تقرير) في المقال التالي

يوافق اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2023 ذكرى رحيل الفنان الكبير فاخر فاخر، الذي غادر عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1962 عن عمر 50 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لما يقرب من 26 عامًا وضع خلالها بصمة لا تُمحى في السينما والمسرح والإذاعة.

النشأة والبدايات

وُلد فاخر محمد فاخر، الشهير بـ فاخر فاخر، في 3 مارس 1912 بقرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، هو والد الفنانة هالة فاخر، التي ظهرت معه طفلة في أحد أعماله. تزوّج من خارج الوسط الفني، ولم يُرزق سوى بابنته الوحيدة.

مسيرته الفنية

امتاز فاخر فاخر بثقافة واسعة وحضور قوي منحاه قدرة فريدة على أداء الشخصيات المتناقضة؛ فانتقل بسهولة بين وكيل النيابة، ورجل الشر، والأدوار الطيبة والإنسانية.



وفي عام وفاته فقط، كان قد شارك في 69 فيلمًا، وهو رقم يُعكس حجم عطائه الفني.

قدم مجموعة كبيرة من الأعمال البارزة، من بينها:

“الهوا ملوش دواء” – “صلاح الدين الأيوبي” – “الخطايا” – “اللص والكلاب” – “شاطئ الحب” – “سلامة” – “رصيف نمرة 5” – “رسالة من امرأة مجهولة” – “عنتر بن شداد” – “أولاد الفقراء” – “السيد البدوي”.

كما تألق على المسرح في أعمال مثل:

“في بيتنا رجل” – “شجرة الدر” – “اللعب بالنار” – “غرام لص” – “كرسي الاعتراف” – “السلطان الحائر”.

وفي الإذاعة قدم مسلسلات مهمة منها:

“البيت الملعون” – “الكلمة الأخيرة” – “أيوب المصري”.

وفاته وأعماله التي لم يشاهدها

توفي فاخر فاخر في 1 ديسمبر 1962 إثر إصابته بذبحة صدرية.

ولم يتمكن من مشاهدة ثلاثة أعمال عُرضت بعد رحيله:

• “شفيقة القبطية” (1963)

• “ألف ليلة وليلة” (1964)

• “المماليك” بمشاركة عمر الشريف