نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا صلاح عبدالله تخوض أولى تجاربها التمثيلية في “قسمة العدل” بجانب إيمان العاصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض الإعلامية دنيا صلاح عبدالله أول تجربة لها في عالم التمثيل من خلال مسلسل “قسمة العدل” بطولة النجمة إيمان العاصي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج المتحدة استوديوز. وتقدّم دنيا في العمل شخصية محورية مؤثرة في تطور الأحداث.

دنيا صلاح عبدالله تخوض أولى تجاربها التمثيلية في “قسمة العدل” بجانب إيمان العاصي

وكانت دنيا قد ظهرت سابقًا في مسلسل “وتر حساس 2” بشخصيتها الحقيقية كمذيعة بودكاست تستضيف الفنانة إنجي المقدم، التي تجسّد شخصية امرأة تطلق مبادرة لدعم السجينات بعد الإفراج عنهن.

قصة مسلسل “قسمة العدل”

ينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية، حيث تجسّد إيمان العاصي شخصية مريم المتزوجة من الفنان محمد جمعة، بينما يقدم الفنان رشدي الشامي دور والدها، لدى مريم ثلاثة أشقاء: الأخ الأكبر خالد كمال المتزوّج من دنيا ماهر، الأوسط عابد عناني زوج إيناس كامل، الأصغر خالد أنور، وخلال الأحداث تتكشف مجموعة من الصراعات العائلية التي تطال جميع أفراد الأسرة، وتضعهم في مواجهات صعبة.

أبرز ما يقدّمه المسلسل هو طرحه لقضية اجتماعية حسّاسة ومثيرة للجدل في المجتمع المصري، وهي المساواة في الميراث بين الذكور والإناث.

ويبني العمل حبكته على سؤال محوري: “ماذا لو حصلت الابنة على نصيب مساوٍ لإخوتها الذكور من ميراث والدها؟”

ليستعرض تأثير ذلك على بنية الأسرة، وعلى مستقبل الفتيات، وما يخلقه من توترات داخلية بين أفراد العائلة.

فريق العمل

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب إيمان العاصي، منهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، علاء قوقة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.