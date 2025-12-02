نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم مروان حامد ويطلق منصة “القاهرة للأفلام” في دورته السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن تكريم المخرج الكبير مروان حامد ومنحه البرج الذهبي تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان المزمع إقامتها يوم 16 ديسمبر 2025 في دار الأوبرا المصرية.

المخرج مروان حامد

منصة القاهرة للأفلام

وكشف المهرجان أيضًا عن استحداث منصة القاهرة للأفلام ضمن فعاليات دورته السابعة، التي تستمر من 16 إلى 22 ديسمبر 2025.

وتتولى الإشراف العام على المنصة في دورتها الأولى الكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم صُنّاع الأفلام وتوفير فرص للمواهب الجديدة لإتمام مشاريعهم وعرضها على الجمهور والنقاد، وأكدت إدارة المهرجان أن الأفلام المشاركة ستُختار بعناية وفق معايير فنية دقيقة، بهدف تعزيز صناعة الأفلام القصيرة في مصر والعالم العربي، وتسليط الضوء على الأعمال الواعدة والجديدة.

أهداف المهرجان

يسعى المهرجان إلى تقديم منصة متكاملة للمخرجين الموهوبين لعرض أعمالهم، وتلقي تقييمات الجمهور والنقاد، والتعريف بالمواهب الشابة، وتعزيز الحوار السينمائي في المنطقة.

إدارة المهرجان

ويترأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، ويشرف عليه الناقد أحمد النبوي، بينما يتولى الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، لتكون دورة هذا العام فرصة هامة لدعم الحركة السينمائية القصيرة في مصر والعالم العربي.