تامر عاشور يشعل الفسطاط.. ولقطة زواج مفاجئة تخطف الأنظار على المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم -

أضاء الفنان تامر عاشور سماء الفسطاط بحفل جماهيري ضخم مساء اليوم، حيث افتتح أولى فقراته وسط تفاعل هائل من جمهوره الذي استقبله بهتافات صاخبة وردد معه أبرز أغنياته منذ لحظة ظهوره على المسرح، ليصنع أجواء موسيقية تليق بنجوميته.

وخلال الحفل، خطفت إحدى المعجبات الأضواء بلحظة طريفة بعدما صاحت طالبة الزواج من تامر عاشور، ليرد عليها بروح الدعابة المعتادة: "أنا متجوز.. متخربيش بيتي"، وهو رد أشعل موجة من الضحك والتصفيق بين الحضور قبل أن يواصل وصلته الغنائية بحماس كبير.

وتخللت الحفل أجواء مبهجة، خاصة مع تقديم عاشور باقة من أعماله الناجحة التي حظيت بتفاعل واسع حتى نهاية الأمسية.

وفي وقت سابق، أعرب تامر عاشور عن سعادته بتكريمه في حفل جوائز الميما، موجها رسالة محبة للنجم تامر حسني، ومتمنيًا له الشفاء والعودة سريعًا لجمهوره. كما نفى وجود أي تعاون غنائي جديد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن العمل الذي جمعهما قد طُرح بالفعل.

وعلى صعيد مشاريعه المقبلة، كشف عاشور أنه يستعد لإطلاق ألبوم جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم "ياه"، لافتًا إلى أن طرح العمل سيكون بعد عيد الفطر المقبل، ضمن خطة فنية يسعى من خلالها لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور.