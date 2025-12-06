"قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقّب جمهور الدراما الاجتماعية انطلاق مسلسل "قتل اختياري" الذي يجمع بين النجم أحمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، بعد حالة من الفضول التي رافقت الإعلان عن بدء التصوير، خاصة مع جرأة الفكرة التي يطرحها العمل، وملامسته لقضية إنسانية نادرة في الدراما العربية.

وأكد فريق العمل أن المسلسل يستعد للعرض مطلع شهر يناير المقبل، حيث شارف على الانتهاء من تصوير معظم مشاهده، متبقيًا فقط عدد محدود من اللقطات قبل دخول مراحل المونتاج النهائية.

ويغوص "قتل اختياري" في واحدة من أكثر القضايا حساسية، إذ يسلّط الضوء على معاناة الأمهات مع أطفالهن من متلازمة داون. تبدأ الأحداث بزوجين يكتشفان إصابة الجنين بالمتلازمة، ليتمسك الأب بقرار الإجهاض، بينما تقف الأم في مواجهة الجميع دفاعًا عن حق طفلها في الحياة. ومن هنا تنطلق رحلة مليئة بالصراع والدموع والتساؤلات حول قبول الاختلاف وكيفية العيش مع التحديات بعد الولادة.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته إلى جانب النجمين عدد من الفنانين بينهم انتصار، رشدي الشامي، فاتن سعيد، أحمد كشك، نوران ماجد وغيرهم.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

وشهد الموسم الرمضاني الأخير حضورًا لافتًا لأحمد خالد صالح من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي شارك في بطولته نجم كبير مثل آسر ياسين ومجموعة من الممثلين البارزين، محققًا نجاحًا واسعًا وقت عرضه. كما شارك أيضًا في مسلسل "قهوة المحطة" مع الفنان أحمد غزي وعدد من نجوم الكوميديا والدراما.