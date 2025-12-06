بعتيني ليه تشعل الساحة… تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي



القاهرة - محمد ابراهيم -



لا تزال أغنية "بعتيني ليه" للنجم عمرو مصطفى ومغني الراب زياد ظاظا تحصد موجة كبيرة من النجاح منذ لحظة طرحها قبل أيام قليلة، بعدما تربعت على قمة تريند يوتيوب وحققت انتشاراً لافتاً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. العمل أثبت منذ الساعات الأولى أن الجمهور أمام تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين بصمة عمرو مصطفى اللحنية التي يعرفها الجمهور جيداً وبين أسلوب ظاظا العصري الذي جذب فئة كبيرة من الشباب.

الأغنية تحولت سريعاً إلى أحد أبرز الإصدارات الغنائية في 2025، حيث عكس التعاون حالة انسجام فني واضحة بين جيلين مختلفين، ما جعلها محط اهتمام المتابعين والنقاد، ودفعها لتتصدر المشهد الفني خلال الأسبوع الأول من طرحها.

تألق مستمر لعمرو مصطفى

يواصل عمرو مصطفى هذا العام إثبات حضوره كأحد أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، بعد سلسلة أعمال ناجحة قادته لحصد مجموعة من الجوائز الكبرى، ومنها The Best والميما، تكريماً لمسيرته ودوره في تطوير المشهد الموسيقي.

وخلال هذه الاحتفاليات، لم ينس مصطفى أن يوجه كلمات الامتنان لزملائه الذين رافقوه خلال مشواره، حيث أهدى جائزة The Best للملحن محمد يحيى احتفاءً بنجاحه في أغنية "قمر" من ألبوم عمرو دياب "ابتدينا". كما قدم جائزة الميما للهضبة عمرو دياب ولجميع شركائه في الأعمال التي جمعتهم هذا العام، مؤكداً أن دعم زوجته وأولاده هو الدافع الأكبر وراء استمرار عطائه الفني.