نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح وهنا شيحة يقتحمان سباق قرطاج بفيلم قصير يلامس أعماق الأبوة وحرج المراهقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يخوض النجمان المصريان محمد ممدوح وهنا شيحة منافسة قوية ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الـ36 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك من خلال الفيلم الروائي القصير «32 ب مشاكل داخلية»، الذي يجمع بين عمق الفكرة وحساسية الطرح. العمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر، ويشارك في بطولته أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين، فيما يتولى صفي الدين محمود ومحمد حفظي مهمة الإنتاج بالتعاون مع شركة ريد ستار فيلمز.

الفيلم يقدم معالجة جريئة ولطيفة في آن واحد، من خلال قصة أب أرمل يجد نفسه أمام واحدة من أكثر اللحظات حرجًا في حياة أي والد، بعدما تبلغه والدة إحدى صديقات ابنته المراهقة بضرورة ارتداء ابنته لحمالة صدر. هذه المعلومة البسيطة تضعه في موقف معقد، وتدفعه لخوض حديث شائك مع ابنته، قبل أن يجد نفسه في تجربة أكثر إحراجًا أثناء محاولته شراء حمالة الصدر بنفسه، في إطار يمزج بين الدراما الإنسانية والكوميديا العفوية.

المخرج محمد طاهر، الحاصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من كلية سافانا للفنون والتصميم، يقدم أول أفلامه الروائية القصيرة بنضج فني ملحوظ. طاهر الذي عمل مساعدًا في أعمال بارزة مثل «اشتباك»، «طلق ناري»، و«برا المنهج»، يفتتح مسيرته الإخراجية برؤية تركز على الهشاشة الإنسانية وتعقيدات العلاقات داخل الأسرة، في معالجة فنية تتناول التحولات الدقيقة التي يمر بها الآباء والأبناء معًا.

ويُعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية من أعرق المهرجانات العربية والأفريقية منذ تأسيسه عام 1966 على يد الناقد الطاهر شريعة، محتفظًا بدوره التاريخي في دعم السينما العربية والأفريقية ورعاية المواهب الصاعدة. ويشتهر المهرجان بتقديم التانيت الذهبي كواحدة من أهم الجوائز في المنطقة، إلى جانب استضافة عروض عالمية أولى وورش تدريبية وندوات تجمع أبرز صناع السينما.

وتسعى الدورة الـ36 إلى ترسيخ إرث المهرجان من خلال اختيار مجموعة من الأفلام التي تقدم رؤى متنوعة وتنقل الجمهور إلى مساحات جديدة من التجارب الإنسانية والثقافية، مما يعزز حضور السينما العربية والأفريقية على الساحة الدولية.