كذبة سودا خارج مسلسلات رمضان المقبل

أكدت شركة Wise Production في بيان صادر عنها، أن مسلسل "كذبة سودا" يخرج بشكل رسمي من مسلسلات رمضان 2026، بسبب تعديلات لوجستية.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي لتقديم عمل متكامل يليق بالجمهور العربي وتوقعاته، مؤكدة على عودة الممثل محمد الأحمد للعمل.

وشكرت الشركة أبطال طاقم العمل، محمد الأحمد، ومجد جعجع، وسيرين عبدالنور، ونادين الراسي، وأماني نسب، ورنين مطر، وأحمد الأحمد، ومجدي مشموشي، وفيكتوريا عون، على تعاونهم والتزامهم في مرحلة التحضير.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الأحمد قد انسحب من العمل بشكل مفاجئ قبل بدء التصوير ويعود ذلك لضيق وقته، واستبدل بالممثل مهيار خضور، لتعود الشركة وتعلن من جديد عن عودة الأحمد وخروج الخضور.