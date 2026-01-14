نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: مبادرة سكن كل المصريين تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 12:00 صباحاً - حمدي أحمد_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” تعد من البرامج الرئيسية، التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ للاحتفال بإنجازات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” خلال 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع برنامج تمويل الإسكان الشامل بمجموعة البنك الدوليّ، وكذلك الحصول على شهادة EDGE ADVANCED من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وأضافت المشاط، أن سكن كل المصريين أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري، كما يعد أداة رئيسية لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت المشاط، أن البرنامج من أبرز وأهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا منه بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيسي.

