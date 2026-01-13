تقدم 4 مراتب دفعة واحدة.. جواز السفر السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 مساءً - تتوالى المملكة العربية السعودية في تحقيق الإنجازات يومًا بعد يوم، ولعل أخرهم ما حققه جواز السفر السعودي مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2026.

حقق الجواز السفر السعودي خطوة جديدة بعد تقدمه أربع مراتب دفعة واحدة وبذلك فأنه يحتل المركز 54 عالميًا.

يأتي ذلك في إطار قوة المملكة السعودية الدبلوماسية وتعزيز حرية تنقل المواطنين السعوديين حول العالم واتساع حضورها الدولي وتحسن موقعها على خريطة السفر العالمية خلال السنوات الأخيرة.

يتمتع حامل جواز السفر السعودي بمزايا فائقة منها إمكانية الدخول إلى 88 وجهة حول العالم وذلك دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

يذكر أن جواز السفر السعودي عام 2029 احتل المركز 69، وفي 2020 احتل المركز 64 في 2020، وفي 2021 احتل المركز 65، ومن ثم وصل إلى المركز 61 في 2024، ليصل إلى المركز 54 في 2026، متقدمًا.