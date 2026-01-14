نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في أمريكا يبلغ 2.7% في ديسمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 12:00 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في أمريكا بنسبة أقل من المتوقع في ديسمبر، مما عزز الآمال في تباطؤ التضخم في ظل دراسة الفيدرالي لخطوته التالية بشأن معدلات الفائدة.

ويستثني المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.2% شهرياً و2.6% سنوياً، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن التوقعات. وعلى الرغم من أن المسؤولين في الفدرالي ينظرون إلى كلا المؤشرين، فإنهم يعتبرون التضخم الأساسي مؤشراً أفضل على المدى الطويل لمعرفة مسار التضخم.

أما على صعيد المؤشر العام، فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي لجميع السلع والخدمات 2.7%، وهو ما يتوافق تماماً مع تقديرات توافق داو جونز.

يستهدف الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم سنوي يبلغ 2%، لذا يوفر هذا التقرير بعض الأدلة على أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتجه مجدداً نحو الهدف، لكنها لا تزال مرتفعة نسبياً.

وقد ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الآجلة عقب صدور التقرير، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجلت تكاليف الإسكان، وهو أحد العناصر الرئيسة لثبات الأسعار، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، لتشكل العنصر الأكبر في الارتفاع الشهري، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS). وتمثل هذه الفئة أكثر من ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، وارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

