أسامة الدليل: غزة ضاعت وهناك تهديدات تحيط بقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:24 مساءً - في قراءة تحليلية للمشهد السياسي والاقتصادي القادم، رسم الكاتب الصحفي أسامة الدليل، صورة قاتمة لما قد يشهده العالم والمنطقة خلال عام 2026، واصفاً إياه بأنه عام صعب على العديد من الدول التي "حكايتها على الله"، محذراً من الاستمرار في سياسات "ابتزاز المشاعر" وتضليل الشعوب بعيداً عن أرض الواقع.

الإنتاج.. طوق النجاة الوحيد

وشن أسامة الدليل، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، هجوماً حاداً على محاولات تضليل الشباب وتزييف الوعي، مؤكداً أن الديمقراطية والموارد تختلف من مجتمع لآخر ولا يمكن استنساخ الموديل الغربي، مشددا على أن المخرج الوحيد للأزمات الاقتصادية الراهنة يتلخص في كلمة واحدة هي الإنتاج بالتوازي مع تقليل الاستهلاك، ومحذراً من أن الاعتماد على الاستيراد سيجعل الدولة معلقة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

غزة ضاعت.. نهاية مأساوية

وفيما يخص الملف الفلسطيني، أطلق تصريحات صادمة بقوله: غزة ضاعت.. والقطاع أصبح غير قابل للحياة، مشككاً في إمكانية تطبيق حل الدولتين أو الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول 2026، فيما حمل حركة حماس مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لعدم تسليمها السلاح، معتبراً أنها كانت الضمانة الوحيدة بيد إسرائيل لمنع قيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الحديث عن مجالس لإدارة القطاع الآن هو حديث بلا جدوى في ظل الدمار الشامل.

حصار قناة السويس وصراع القرن الإفريقي

وتطرق الحديث إلى المخاطر الجيوسياسية التي تهدد شريان قناة السويس، مشيراً إلى أن هناك قوى دولية ترى أن رقبتها في يد القناة وتسعى للالتفاف عليها عبر مسارات أخرى، مما أنعش طريق رأس الرجاء الصالح رغم تكلفته العالية، كما لفت إلى الصراع الدائر في منطقة القرن الإفريقي (الصومال، إثيوبيا، كينيا) والتنافس الشرس بين الصين والهند، وتدخلات إسرائيل عبر بوابة "أرض الصومال" كمشروع هندي في الأساس للتربح.

حرب المعادن الحرجة في أفريقيا

وحذر من أن عام 2026 سيكون شديد الخطورة على قارة أفريقيا التي لا تزال غنية بالموارد، موضحاً أن العالم يواجه أزمة في المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة اللازمة للصناعة، مما سيشعل الصراع الدولي (من فنزويلا إلى جرينلاند) للسيطرة على هذه الموارد التي بدأت في النضوب.

تحذير من "التمويل الإخواني"

واختتم تحليله بتوجيه رسالة تحذيرية للمصريين من دعاوى التيئيس التي تصف الوطن بحفنة تراب عفن، منبهاً إلى استغلال التمويل الإخواني للأوضاع الراهنة لزيادة حالة التسخين في المجتمع، داعياً الجميع للنظر بجدية إلى مستقبلهم والتمسك بالعمل والإنتاج.