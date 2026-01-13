عرض فرنسي يهدد انتقال سفيان بوفال إلى الوداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 مساءً - أصبح انتقال اللاعب المغربي "سفيان بوفال" إلى صفوف نادي الوداد المغربي مهدد بعد تلقيه عرض جديد للعودة إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ لا يرتبط حاليًا بأي نادي وهو ما فتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بالانضمام إلى الفريق البيضاوي.

بدأ بوفال، البالغ من العمر 32 عام مسيرته الكروية مع فرق الشباب بنادي أنغيه الفرنسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2013، ولفت الأنظار سريعًا بقدراته الفنية، ما مهد له الانتقال إلى نادي ليل في صيف 2015، حيث قدم مستويات مميزة في الدوري الفرنسي.

واصل اللاعب المغربي مشواره الاحترافي بالانتقال إلى ساوثامبتون الإنجليزي، ثم خاض تجربة جديدة في الدوري الإسباني مع سيلتا فيغو، وبعدها عاد مجددًا إلى أنغيه في صيف 2020، حيث قضى ثلاثة مواسم قبل أن يخوض تجارب خارج أوروبا مع الريان القطري ثم يونيون سان جيلواز البلجيكي.

وخلال الأيام الماضية، ترددت أنباء قوية عن اقتراب بوفال من الانتقال إلى الوداد، خاصة في ظل تحركات النادي المغربي لإبرام صفقات بارزة هذا الشتاء، إلا أن تقارير صحفية فرنسية كشفت عن دخول نادي لوهافر على خط المفاوضات، بعدما تقدم بعرض رسمي لإقناع اللاعب بالعودة إلى الدوري الفرنسي.

ويحتل نادي لوهافر حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، ويسعى مدربه ديدييه ديغارد إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق، واضع سفيان بوفال على رأس أولوياته خلال الميركاتو الشتوي.